Trabzonspor Nwakaeme ile sözleşme yenileyecek

Bu sezon fırtınalar estiren Nwakaeme, Trabzonspor'la sözleşmesini uzatıyor... 33 yaşındaki Nijeryalı yıldızla uzun süredir görüşme halinde olan bordo- mavili yönetim, işi artık imza noktasına getirdi. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun bizzat Sihirbaz ile görüştüğü ve tüm pürüzlerin çözüldüğü öğrenildi. Bu sezon 24 lig maçında 11 gol, 10 asistlik muazzam bir istatistiğe ulaşan 'Bay Beyin, 3 yıl daha bordo-mavili formayı terletecek, şovu sürdürecek.

24 lig maçında 11 gol, 10 asistlik süper bir istatistiğe ulaşan 'Bay Beyin', 3 yıl daha bordo mavili formayı terletecek, şov sürecek. Nwakaeme 2+1 yıllık imza atacak.

Yönetim, oyuncu tarafıyla yaptığı son görüşmelerde tüm pürüzleri çözdü.

GOL ATTIĞI MAÇLARDA 26 PUAN

Fırtına, Nwakaeme'nin bu sezon gol attığı 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik alarak 26 puan topladı. 4 sezonda 136 resmi karşılaşmaya çıkıp rakip fileleri 44 kez havalandırırken, gol paslarıyla da önemli katkı yaptı.

YENİ REKOR PEŞİNDE

2018'in yazında 1.1 milyon euro bonservis bedeliyle Hapoel Beer Sheva'dan transfer edilen Nwakaeme, o sezon çıktığı 27 lig maçında 10 gol, 10 asistlik performans göstermişti. 2019-2020'de 11 kez fileleri havalandırıp, 8 gol pası veren Nijeryalı yıldız, geçen lig sezonunu 7 gol, 6 asistle tamamladı. Nwakaeme, bu yıl ise 24 lig mücadelesinde 11 gol, 10 asiste ulaştı. 'Sihirbaz' lakaplı yıldız, kalan 8 haftalık periyotta 1 gol daha atarsa yeni rekor kıracak.

TAVAN ÜCRETİ ALACAK

1.5 milyon euro'luk garanti maaşına, imza parası ve bonusların ekleneceği Nijeryalı yıldız, Trabzonspor'daki tavan ücreti alacak. 2+1 senelik mukavele yapılacak olan Nwakaeme için kısa sürede imza töreni düzenlenmesi planlanıyor. Arap Yarımadası'ndan ciddi teklifler almasına rağmen adım adım şampiyonluğa gittiği Trabzonspor'da devam edip, Devler Ligi'nde oynamak isteyen tecrübeli oyuncudan gelecek müjdeli haber için taraftarlar da geri sayımda.