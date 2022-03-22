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Trabzonspor rekor peşinde! Fenerbahçe'yi geçecek

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden lider Trabzonspor, gözünü rekora dikti. Teknik direktör Abdullah Avcı ile aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken bordo-mavililer, en erken şampiyon olan takım olmak istiyor. Fırtına amacına ulaşırsa, Fenerbahçe'yi geride bırakıp lig tarihine geçecek. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2022 Salı 09:49
Trabzonspor rekor peşinde! Fenerbahçe'yi geçecek

Spor Toto Süper Lig 2021-22 sezonunda şampiyonluğu ilan edeceği günü bekleyen Trabzonspor'un erken şampiyonluk hesapları geçtiğimiz hafta oynadığı Çaykur Rizespor karşısında aldığı mağlubiyetle değişti.

Trabzonspor rekor peşinde! Fenerbahçe'yi geçecek

Ligin 30. haftasında küme mücadelesi veren Çaykur Rizespor'a karşı penaltı golleriyle alınan 3-2'lik mağlubiyet nedeniyle bordo mavililerin, Beşiktaş maçında şampiyonluğu ilan etme planları ertelendi.

Trabzonspor rekor peşinde! Fenerbahçe'yi geçecek

70 puanda kalan Trabzonspor, en yakın takipçisi İttifak Holding Konyaspor'un da puan kaybettiği haftada aradaki farkı açamayarak şampiyonluk kutlamalarını ilerleyen haftalara ertelemek zorunda kaldı.

Trabzonspor rekor peşinde! Fenerbahçe'yi geçecek

GÖZLER KONYASPOR'UN MAÇLARINDA
Konyaspor'un aldığı mağlubiyetle 15 puanlık farkı koruyan Trabzonspor'da gözler, en yakın takipçisinin bundan sonraki karşılaşmalarda alacağı sonuçlara çevrildi.

Trabzonspor rekor peşinde! Fenerbahçe'yi geçecek

Buna göre bordo mavililer ligin 31. haftasında oynayacağı Beşiktaş karşılaşmasından 3 puan alması ve bir sonraki hafta oynayacağı Gaziantep FK karşılaşmasından da galibiyetle ayrılması durumunda en yakın takipçisi Konyaspor'un puan kaybetmesine bağlı olarak şampiyonluğunu ilan edebilir.

Trabzonspor rekor peşinde! Fenerbahçe'yi geçecek

Nisan ayında 5 Süper Lig maçına çıkacak olan Karadeniz ekibi, önümüzdeki 2 haftada Konyaspor ile olan puan farkını 18'e çıkarmayı başarırsa Süper Lig'in en erken şampiyonluğunu ilan edecek. Ayrıca, Trabzonspor kalan karşılaşmalardan 9 puan kazanması halinde rakiplerinden bağımsız Süper Lig 2021-22 Ahmet Çalık sezonunun şampiyonu olacak.

Trabzonspor rekor peşinde! Fenerbahçe'yi geçecek

ŞAMPİYONLUK İLANI KONYASPOR'UN SONUCUNA BAĞLI
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıkladığı, ligin 31-35 haftada oynanacak maçların programlarına göre Trabzonspor önümüzdeki 5 haftanın 3'ünde en yakın takipçisi Konyaspor'dan 1 gün önce maçlarını oynayacak.

Trabzonspor rekor peşinde! Fenerbahçe'yi geçecek

Trabzonspor'un TFF'nin belirlediği fikstürle şampiyonluğunu ilan etme senaryosu; 15 puan fark önde olduğu Konyaspor'un alacağı sonuçlara göre belirlenecek. Trabzonsporlular, şampiyonluğunu TFF'nin belirlediği fikstüre göre Konyaspor'un son maçının son düdüğü çaldıktan sonra kutlayabilecek.

Trabzonspor rekor peşinde! Fenerbahçe'yi geçecek

FIRTINA REKOR PEŞİNDE!
Türkiye'nin en üst kademe liginde şampiyonluğu en erken ilan eden takım unvanı Fenerbahçe'nin elinde. Sarı-lacivertli ekip; 1967-68, 1969-70 ve 2013-2014 sezonlarında bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaşmıştı. Bordo-mavililer en erken şampiyon olan takım olup rekorun yeni sahibi olmayı hedefliyor.

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