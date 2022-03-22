Trabzonspor rekor peşinde! Fenerbahçe'yi geçecek

GÖZLER KONYASPOR'UN MAÇLARINDA

Konyaspor'un aldığı mağlubiyetle 15 puanlık farkı koruyan Trabzonspor'da gözler, en yakın takipçisinin bundan sonraki karşılaşmalarda alacağı sonuçlara çevrildi.

Buna göre bordo mavililer ligin 31. haftasında oynayacağı Beşiktaş karşılaşmasından 3 puan alması ve bir sonraki hafta oynayacağı Gaziantep FK karşılaşmasından da galibiyetle ayrılması durumunda en yakın takipçisi Konyaspor'un puan kaybetmesine bağlı olarak şampiyonluğunu ilan edebilir.