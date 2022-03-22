Tarih yazacak

Bordo-mavililer, bu sezon teknik direktör Abdullah Avcı ile ligde 70 puanla en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 15 puan önünde yer alarak şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakalarken, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yarı finale adını yazdırdı. En son 1983- 84 sezonunda hem lig hem de Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğunu elde eden Karadeniz ekibi, iki kupayı da kazanması halinde 37 sezon aradan sonra bu başarıyı tekrarlamış olacak.

LİGDE DE EN İYİSİ

Lider Trabzonspor, Süper Lig'de de müthiş bir istatistik elde etti. Ligde 30 maçta 21 galibiyet, 7 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Karadeniz devi, kupada da 3 karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

33 MAÇTA 2 KEZ YENİLDİ

Bordo-mavili takım, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde istatistikleri alt üst ederek yoluna devam ediyor. Trabzonspor bu sezon Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı toplam 33 maçta, 24 galibiyet, 7 beraberlik aldı ve sadece 2 kez mağlubiyet yaşadı.