Saygısızlık yapmayız

Başkan Ahmet Ağaoğlu, şampiyonluk için konuşmadığını söyledi. Başkan, "Şampiyonluk hakkında konuşmuyorum. Rize'ye yenildik ama her maçı kazanacağız diye bir şey yok. O zaman zaten 114 puan almamız lazım. Bu da hiç gerçekçi değil. Hiçbir rakibimize saygısızlık yapmak istemiyoruz. Umutları devam edenlere de saygısızlık yapmak istemiyoruz. Matematiksel olarak bitmeden bitmeyecek. Spor tarihi bu tür sürprizlerle dolu. Yolun sonuna gelmedik" dedi.

NWAKAEME'NİN SÖZLEŞMESİ

Ağaoğlu, Nwakaeme'nin sözleşmesi ile ilgili de konuştu. Başkan, "Kurumsal bir yol izliyoruz. Kulüp içi planlamaları, hedefleri gerek gördüğümüz zaman ve gerek gördüğümüz ölçüde paylaşıyoruz. Nwakaeme'nin sözleşmesinin merak edilmesi doğal. Yeri ve zamanı gelince kararları paylaşacağız" ifadesini kullandı.