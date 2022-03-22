Disiplinden taviz yok!

Yönetim, futbolcu kadrosunun yıllık maaş, imza parası ve bonservis bedellerini 22-25 milyon euro bandında tuttu. Bu durum devre arasında 25 milyon euro'yu aşsa da kulübün yıllık ödeme planını sekteye uğratmayacak seviyede kaldı.

İŞTE KADRO MÜHENDİSLİĞİ

Şampiyonluk için gün sayan Trabzonspor, mevcut kadrosuna sezon başında ve devre arasında yaptığı takviyelerle mutlu sona yaklaşıyor. Yönetimin teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadro mühendisliğine güvenmesi başarıyı getirdi.

MALİYETLER İYİCE DÜŞTÜ

Karadeniz devi, 20-17-18 sezonunda 35-40 milyon euro olan takım giderini düşürdü. Ağaoğlu ile birlikte maliyet 2018-19'da 18, 2019-20'de 20, 2020-21'de 20 ve 2021- 22'de 25 milyon euro seviyelerinde seyretti.