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Bir ihtimal daha var

9 puan toplaması halinde mutlu sona ulaşacak Trabzon, takipçisi Konya’nın alacağı sonuçlara göre daha erken de şampiyon olabilir.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2022 Salı 06:50
Bir ihtimal daha var
Trabzonspor'da gözler, en yakın takipçisinin bundan sonraki karşılaşmalarda alacağı sonuçlara çevrildi. Buna göre bordo mavililer ligin 31'inci haftasında oynayacağı Beşiktaş karşılaşmasından 3 puan alması ve bir sonraki hafta oynayacağı Gaziantep karşılaşmasından da galibiyetle ayrılması durumunda en yakın takipçisi Konyaspor'un puan kaybetmesine bağlı olarak şampiyonluğunu ilan edebilir. Nisan ayında 5 Süper Lig maçına çıkacak olan Karadeniz devi, önümüzdeki 2 haftada Konya ile puan farkını 18'e çıkarmayı başarırsa Süper Lig'in en erken şampiyonluğunu ilan edecek.
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