Bir ihtimal daha var

Trabzonspor'da gözler, en yakın takipçisinin bundan sonraki karşılaşmalarda alacağı sonuçlara çevrildi. Buna göre bordo mavililer ligin 31'inci haftasında oynayacağı Beşiktaş karşılaşmasından 3 puan alması ve bir sonraki hafta oynayacağı Gaziantep karşılaşmasından da galibiyetle ayrılması durumunda en yakın takipçisi Konyaspor'un puan kaybetmesine bağlı olarak şampiyonluğunu ilan edebilir. Nisan ayında 5 Süper Lig maçına çıkacak olan Karadeniz devi, önümüzdeki 2 haftada Konya ile puan farkını 18'e çıkarmayı başarırsa Süper Lig'in en erken şampiyonluğunu ilan edecek.