Zirve Cornelius’un

12 golle Trabzon'un en skoreri olan Cornelius, 29 maçta bin 851 görev yaptı. 22 maçta ilk 11'de sahaya çıkan Danimarkalı forvet, 7 karşılaşmada 90 dakikayı tamamladı. Bakasetas ise 27 kez forma giyerken, bin 751 dakika sahada kaldı.



İSTİKRARIN ADI UĞURCAN



Abdullah Avcı, ligde 30 haftada 31 oyuncusuna şans verdi. En uzun süreyi ise Uğurcan Çakır aldı. Milli kaleci 28 maçta 2 bin 509 dakika forma giydi. Kırmızı ve sarı kart cezaları nedeniyle Gaziantep ve Rizespor maçlarında forma giyemedi.



PERES İKİNCİ SIRADA



Uğurcan'ın ardından en uzun süreyi Peres aldı. 25 maçta forma giyen sağ bek, bin 939 dakika ter döktü. Hugo 22 maçta bin 898 dakika, 11 gole imza atan Nwakaeme 24 maçta bin 888 dakika ile Peres'i izleyen isimler oldu. Peres, Beşiktaş derbisinde yok.



ÖMÜR 26 MAÇTA OYNADI



Bu sezon kariyerinin en golcü dönemini yaşayan Abdulkadir Ömür, 26 maçta bin 734 dakika sahada kaldı. Hamsik 20 maçta bin 701 dakika, sezonu kapatarak takımdan ayrılan Edgar İe bin 525 dakika, Dorukhan bin 519 dakika süre aldı



YUNUS MALLI KAYIPLARDA



Geçen sezon alınan Yunus Mallı, beklentileri karşılayamadı. Bu sezon 24 maçta kadroda olmasına rağmen ilk on birde başlama başarısı gösteremeyen 30 yaşındaki 10 numara, 6 maçta 49 dakika süre aldı.