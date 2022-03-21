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Trabzonspor'a 9 puan yeter!

Trabzonspor, 3 maç daha kazanırsa şampiyon olacak. Fırtına'nın Çaykur Rizespor yenilgisi, takipçisi İttifak Holding Konyaspor'un dün F.Bahçe'ye mağlup olması ile telafi edildi. 2 takım arasındaki puan farkı 15'te kaldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2022 Pazartesi 06:50
Trabzonspor'a 9 puan yeter!
Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor'a 3-2 yenilen Trabzonspor, bu kaybı hemen unuttu! 70 puanla liderlik koltuğuna oturan Karadeniz devini 55 puanla İttifak Holding takip ediyordu. Yeşil-beyazlı takım dün Fenerbahçe'yi mağlup etseydi puan farkını bitime 8 hafta kala 12 puana indirecekti. Ancak Kanarya, Konyaspor'u eli boş gönderince Fırtına'nın kaybı da telafi edilmiş oldu. Çünkü iki takım arasındaki puan farkı 15'te kaldı. Bu sonuç bordo-mavililerin üzüntüsünü sildi süpürdü. Şimdi artık Fırtına'da amaç kalan 8 maçı da kazanmak.

AMAÇ EN ERKEN ŞAMPİYONLUK

Şampiyonluk için Karadeniz devine sadece 3 galibiyet yeterli olacak. Bordo-mavililer kalan 8 haftada 9 puan toplaması halinde ikili averajda kendisinden altta yer alan tüm takımların önünde yer aldığı için şampiyonluğunu ilan edecek. Teknik direktör Abdullah Avcı ve öğrencilerinin hedefi en kısa sürede 3 galibiyeti alıp, tarihin en erken şampiyonluğunu elde etmek ve bu büyük zaferi taçlandırmak. Önümüzdeki 3 haftada sırasıyla Beşiktaş, Gaziantep (D), Fatih Karagümrük ile oynayacak Fırtına, eğer 3'te 3 yaparsa bunu başarma şansına sahip olacak.

REKOR FENERBAHÇE'DE

En erken şampiyonluk rekoru Fenerbahçe'ye ait. Sarı-lacivertliler, Ersun Yanal yönetiminde 2013- 14 sezonunda 27 Nisan'da (31. hafta) şampiyonluğunu ilan etmişti.

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