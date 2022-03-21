Trabzonspor'a 9 puan yeter!

AMAÇ EN ERKEN ŞAMPİYONLUK
Şampiyonluk için Karadeniz devine sadece 3 galibiyet yeterli olacak. Bordo-mavililer kalan 8 haftada 9 puan toplaması halinde ikili averajda kendisinden altta yer alan tüm takımların önünde yer aldığı için şampiyonluğunu ilan edecek. Teknik direktör Abdullah Avcı ve öğrencilerinin hedefi en kısa sürede 3 galibiyeti alıp, tarihin en erken şampiyonluğunu elde etmek ve bu büyük zaferi taçlandırmak. Önümüzdeki 3 haftada sırasıyla Beşiktaş, Gaziantep (D), Fatih Karagümrük ile oynayacak Fırtına, eğer 3'te 3 yaparsa bunu başarma şansına sahip olacak.
REKOR FENERBAHÇE'DE
En erken şampiyonluk rekoru Fenerbahçe'ye ait. Sarı-lacivertliler, Ersun Yanal yönetiminde 2013- 14 sezonunda 27 Nisan'da (31. hafta) şampiyonluğunu ilan etmişti.