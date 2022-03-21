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TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor Halil Dervişoğlu ve Can Bozdoğan'la ilgileniyor!

Son dakika Trabzonspor haberleri... Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Trabzonspor'un, Galatasaray'da kiralık oynayan Halil Dervişoğlu ve Beşiktaş'ta kiralık forma giyen Can Bozdoğan'la ilgilendiği öne sürüldü. (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2022 Pazartesi 14:42
TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor Halil Dervişoğlu ve Can Bozdoğan'la ilgileniyor!

Spor Toto Süper Lig'de puan farkıyla lider konumda bulunan Trabzonspor, adım adım şampiyonluğa gidiyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor Halil Dervişoğlu ve Can Bozdoğan'la ilgileniyor!

Bordo-mavili takım bir yandan da gelecek sezonun planlamasını yapıyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor Halil Dervişoğlu ve Can Bozdoğan'la ilgileniyor!

Fırtına, son dönemlerde genç oyunculara yatırım yapmasıyla dikkat çekmişti.

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