TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor Halil Dervişoğlu ve Can Bozdoğan'la ilgileniyor!

Spor Toto Süper Lig'de puan farkıyla lider konumda bulunan Trabzonspor, adım adım şampiyonluğa gidiyor.
Spor Toto Süper Lig'de puan farkıyla lider konumda bulunan Trabzonspor, adım adım şampiyonluğa gidiyor.
Bordo-mavili takım bir yandan da gelecek sezonun planlamasını yapıyor.
Fırtına, son dönemlerde genç oyunculara yatırım yapmasıyla dikkat çekmişti.
Kulübün gündemine sürpriz iki isim daha geldi. İşte detaylar...
Karadeniz Gazete'de yer alan haberlere göre Trabzonspor, Halil Dervişoğlu ve Can Bozdoğan'la ilgileniyor.
Galatasaray'a Brentford'dan kiralanan Halil Dervişoğlu, bu sezon forma giydiği 27 maçta 4 gol atarken 1 de asist yaptı.
Beşiktaş'a sezon başında Schalke'den kiralanan Can Bozdoğan ise bu sezon çıktığı 22 maçta 1 gol atarken 1 de asist yaptı.