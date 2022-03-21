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SPOR HABERI - Trabzonspor'dan Djaniny'ye tebrik!

Spor haberi... Trabzonspor'un Bakasetas'tan 'Çilingir' unvanını son haftalarda devralan Djaniny Semedo, Rize'de de sahnedeydi. Djaniny attığı attığı golle Süper Lig'in 2500. golünü kaydetti. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2022 Pazartesi 13:01
SPOR HABERI - Trabzonspor'dan Djaniny'ye tebrik!

Süper Lig'de ilk 30 hafta sonunda topladığı 70 puanla lider konumda bulunan Trabzonspor'da Yeşil Burun Adalı oyuncu Djaniny performansıyla göz dolduruyor. Bu sezon attığı 9 golün yanı sıra 5 de asist yapan Djaniny, son hafta oynanan Rizespor maçında da sahnedeydi.

Djaniny attığı bu golle Süper Lig tarihinin 2500. golünü atarken Trabzonspor'dan da başarılı oyuncu için bir paylaşım geldi.

İşte o paylaşım...

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