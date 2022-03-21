SPOR HABERI - Trabzonspor'dan Djaniny'ye tebrik!

Süper Lig'de ilk 30 hafta sonunda topladığı 70 puanla lider konumda bulunan Trabzonspor'da Yeşil Burun Adalı oyuncu Djaniny performansıyla göz dolduruyor. Bu sezon attığı 9 golün yanı sıra 5 de asist yapan Djaniny, son hafta oynanan Rizespor maçında da sahnedeydi.
Djaniny attığı bu golle Süper Lig tarihinin 2500. golünü atarken Trabzonspor'dan da başarılı oyuncu için bir paylaşım geldi.
İşte o paylaşım...
Süper Lig tarihinde 2⃣5⃣0⃣0⃣ gol!— Trabzonspor (@Trabzonspor) March 21, 2022
2500.sü Djaniny'den! Tebrikler! 👏👏👏 pic.twitter.com/eZFVomDnAz