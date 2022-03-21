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Önce şampiyonluk

70 puanla lider olan Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, şampiyonluk özleminin giderilmesinin her şeyden önemli olduğunu vurguladı. Ağaoğlu, "Rekorlar kırılmak için vardır ve hep böyle olacaktır ama şampiyonluk hepsinden çok daha önemli. Çaykur Rizespor ile oynadığımız maçta rakibin direncinden çok eksiklerimiz ve hava koşulları etkiliydi. Bu nedenle bu maçı sadece yol kazası olarak değerlendiriyoruz. Milli ara sonrası yeni bir periyoda gireceğiz" ifadesini kullandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2022 Pazartesi 06:50
Önce şampiyonluk
70 puanla lider olan Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, şampiyonluk özleminin giderilmesinin her şeyden önemli olduğunu vurguladı. Ağaoğlu, "Rekorlar kırılmak için vardır ve hep böyle olacaktır ama şampiyonluk hepsinden çok daha önemli. Çaykur Rizespor ile oynadığımız maçta rakibin direncinden çok eksiklerimiz ve hava koşulları etkiliydi. Bu nedenle bu maçı sadece yol kazası olarak değerlendiriyoruz. Milli ara sonrası yeni bir periyoda gireceğiz" ifadesini kullandı.
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