Gerçek savaşçı Siopis!

Sıopıs, hemen her maç sahada basmadık yer bırakmıyor. Yunan oyuncu, Rize karşılaşmasının ilk 45 dakikasını 23'te 23 pas isabeti (yüzde 100) ve 10 ikili mücadele kazanma (toplamda 15) gibi müthiş istatistiklerle kapattı. Mücadeleyi yüzde 90 pas isabeti ile tamamlayan 27 yaşındaki ön libero ayrıca 3 kez adam geçti, 2 kez de şut pası verdi. Siopis'in çabaları puan almak için yeterli olmadı.
Sıopıs, hemen her maç sahada basmadık yer bırakmıyor. Yunan oyuncu, Rize karşılaşmasının ilk 45 dakikasını 23'te 23 pas isabeti (yüzde 100) ve 10 ikili mücadele kazanma (toplamda 15) gibi müthiş istatistiklerle kapattı. Mücadeleyi yüzde 90 pas isabeti ile tamamlayan 27 yaşındaki ön libero ayrıca 3 kez adam geçti, 2 kez de şut pası verdi. Siopis'in çabaları puan almak için yeterli olmadı.