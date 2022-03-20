Trabzonspor'da gelecek sezon planı! Transferle ayrılık...

Trabzonsppor, son olarak Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanında konuk olmuş ve müsabakadan mağlubiyetle ayrılmıştı. Maç sonrası Trabzonspor cephesinde, açılan puan farkının rahatlığı devam etti.
Trabzonsppor, son olarak Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanında konuk olmuş ve müsabakadan mağlubiyetle ayrılmıştı. Maç sonrası Trabzonspor cephesinde, açılan puan farkının rahatlığı devam etti.
Fırtına, artık yavaş yavaş şampiyonluk için kollarını sıvarken, bir yandan da gelecek sezon için çalışmalarına başladı.
Rizespor maçı sonrası milli araya girilmesi nedeniyle Perşembe gününe kadar antrenman yapmayacak Abdullah Avcı, oyuncularına izin verdi. Tecrübeli teknik direktör, bu süre zarfında programını belirledi.
DEV GÖRÜŞME GERÇEKLEŞECEK
Buna göre Abdullah Avcı, İstanbul'a gidecek ve Başkan Ahmet Ağaoğlu ve asbaşkan Ertuğrul Doğan ile bir araya gelecek önemli gelişmeleri ele alacak.
Öte yandan bu toplantıda konuşulacak gündem maddeleri de belli oldu. Bilindiği üzere bu sezon Trabzonspor'da bir çok yıldız, Avrupa takımlarının gözdesi olmuş durumda.
Abdullah Avcı, Ahmet Ağaoğlu ve Ertuğrul Doğan, takımdaki oyunculara gelmesi muhtemel teklifler ve gelecek sezonun planlamasını masaya yatıracak.