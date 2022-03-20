Trabzonspor'da gelecek sezon planı! Transferle ayrılık...

DEV GÖRÜŞME GERÇEKLEŞECEK Buna göre Abdullah Avcı , İstanbul'a gidecek ve Başkan Ahmet Ağaoğlu ve asbaşkan Ertuğrul Doğan ile bir araya gelecek önemli gelişmeleri ele alacak.

Öte yandan bu toplantıda konuşulacak gündem maddeleri de belli oldu. Bilindiği üzere bu sezon Trabzonspor'da bir çok yıldız, Avrupa takımlarının gözdesi olmuş durumda.