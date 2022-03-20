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Trabzonspor'da gelecek sezon planı! Transferle ayrılık...

Trabzonspor'da son dakika haberi... Son olarak Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a konuk olan Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, Perşembe akşamı yapılacak antrenamana kadar öğrencilerine izin verdi. Abdullah Avcı, bu süre zarfında Başkan Ahmet Ağaoğlu ve asbaşkan Ertuğrul Doğan ile bir araya gelecek. İşte dev toplantıda masaya yatırılacaklar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2022 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2022 Pazar 09:23
Trabzonspor'da gelecek sezon planı! Transferle ayrılık...

Trabzonsppor, son olarak Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanında konuk olmuş ve müsabakadan mağlubiyetle ayrılmıştı. Maç sonrası Trabzonspor cephesinde, açılan puan farkının rahatlığı devam etti.

Trabzonspor'da gelecek sezon planı! Transferle ayrılık...

Fırtına, artık yavaş yavaş şampiyonluk için kollarını sıvarken, bir yandan da gelecek sezon için çalışmalarına başladı.

Trabzonspor'da gelecek sezon planı! Transferle ayrılık...

Rizespor maçı sonrası milli araya girilmesi nedeniyle Perşembe gününe kadar antrenman yapmayacak Abdullah Avcı, oyuncularına izin verdi. Tecrübeli teknik direktör, bu süre zarfında programını belirledi.

Trabzonspor'da gelecek sezon planı! Transferle ayrılık...

DEV GÖRÜŞME GERÇEKLEŞECEK
Buna göre Abdullah Avcı, İstanbul'a gidecek ve Başkan Ahmet Ağaoğlu ve asbaşkan Ertuğrul Doğan ile bir araya gelecek önemli gelişmeleri ele alacak.

Trabzonspor'da gelecek sezon planı! Transferle ayrılık...

Öte yandan bu toplantıda konuşulacak gündem maddeleri de belli oldu. Bilindiği üzere bu sezon Trabzonspor'da bir çok yıldız, Avrupa takımlarının gözdesi olmuş durumda.

Trabzonspor'da gelecek sezon planı! Transferle ayrılık...

Abdullah Avcı, Ahmet Ağaoğlu ve Ertuğrul Doğan, takımdaki oyunculara gelmesi muhtemel teklifler ve gelecek sezonun planlamasını masaya yatıracak.

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