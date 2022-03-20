SPOR HABERİ - Trabzonspor moral bozmadı! Yola devam...

Spor Toto Süper Lig'de 13 hafta aradan sonra Çaykur Rizespor'a mağlup olan Trabzonspor moralini bozmadı. 70 puanla açık ara liderliğini sürdüren bordo-mavililer, 2 kupa hedefini koruyor. Fırtına halen en yakın takipçisi İttifak Holding Konyaspor'un 15 puan önünde. Yeşil-beyazlılar bugün Fenerbahçe'ye mağlup olursa değişen bir şey olmayacak. Trabzonspor kalan 8 haftada 3 galibiyet alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Eğer Konyaspor kazanırsa fark 12 puana düşecek. Bu takdirde Karadeniz ekibine mutlu sona ulaşmak için 4 galibiyet gerekecek.

İKİ KUPA DA GELECEK

Teknik direktör Abdullah Avcı, Rizespor yenilgisi ile sadece şampiyonluğu ertelediklerini, hem ligi hem de Türkiye Kupası'nı müzelerine getireceklerini söyledi. Hava ve saha şartlarının yanında 3 penaltının mağlubiyeti getirdiğini söyleyen başarılı çalıştırıcı, "Bizim için çok fazla bir şey değişmedi. İki kupa hedefimiz aynen devam ediyor. İnşallah sezon sonunda birlikte bu mutluluğu yaşayacağız" diye konuştu. Avcı, maçtan sonra soyunma odasına üzgün gelen oyuncularına da moral verip, "Bu maçı unutup, derbiye odaklanın" dedi.

HAMSIK DÖNECEK

Süper Lig'e verilen ara en çok Marek Hamsik'e yaradı. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı olan Slovak futbolcu, arada kendisine verilen tedavi programı kapsamında hem kısa süreli tatil hem de antrenman yapacak. Aradan dönüşte Hamsik'in tam hazır şekilde takıma katılması hedefleniyor.

REKOR DERBİYE KALDI

Anthony Nwakaeme, bordo-mavili forma altında kariyer rekorunu Beşiktaş derbisine erteledi. Son 4 maçta da fileleri havalandırarak 5 gol atan 'Sihirbaz', Rize'yi boş geçti. Karla kapla zeminde teknik özelliklerini sergilemekte zorlanan Nijeryalı yıldız ligde bu sezon 11 gol+10 asist üretti. 32 yaşındaki oyuncu bir gol daha atması halinde 2019-2020'nin tamamında ulaştığı 11 golü geçerek Trabzonspor'daki en skorer dönemini yaşayacak. Nwakaeme, milli aranın ardından içerde oynanacak Beşiktaş derbisinde bu hedefine ulaşmaya çalışacak.

HER TAKIMA LAZIM: SIOPIS

Orta sahanın son haftalardaki vazgeçilmez ismi Manolis Siopis, Rize maçına istatistikleriyle damga vurdu. Yunan oyuncu, maç boyunca 15 ikili mücadele, 1 hava topu kazanırken ağır sahaya rağmen yüzde 90 gibi müthiş bir pas isabet oranı elde etti. Sahada adeta yüreğini ortaya koyan Siopis için, "Her takıma bir tane Siopis lazım" yorumları yapıldı.

KUPADA İLK RAUNT 19 NİSAN'DA!

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final'inde Kayserispor ile eşleşen Trabzonspor, sahasındaki ilk maçı 19 Nisan Salı günü oynayacak. Şenol Güneş Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Rövanşın takvimi daha sonra açıklanacak.

AHMETCAN'A TAM NOT

Ahmetcan Kaplan'ın çıkışı sürüyor. Savunmada arka arkaya yaşanan sakatlıklarla formayı sırtına geçiren 19 yaşındaki oyuncu, Rize'de de takımın iyileri arasında yer aldı. 9 uzaklaştırma, 2 pas arası yaptı, buluştuğu toplarının çoğunu olumlu şekilde oyuna soktu. Genç yaşına rağmen 40 yıllık Trabzonsporlu gibi oynayan Ahmetcan maç sonunda çok sayıda tebrik aldı.

ÖMÜR'E GÖZALTI

Abdülkadir Ömür, Marsilya'nın radarına girdi. Yıldız oyuncu, Rize filelerini sarsarak ligde 7 gol ile en skorer performansına ulaşmıştı. Fransız ekibinin, yetenekli oyuncuyu Fenerbahçe derbisinde özel olarak takibe aldırdığı bildirildi. Fransız basınında yer alan habere göre Cengiz Ünder de Ömür için olumlu referans verdi. 22 yaşındaki Ömür'ün Trabzonspor ile şampiyonluk yaşadıktan sonra Avrupa'ya açılma hedefi bulunuyor.