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Kaledeki alternatifsiz güç

Uğurcan Çakır’ın Trabzonspor için önemi bir kez daha anlaşıldı. Kaptan, derbide formasını giyecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2022 Pazar 06:50
Kaledeki alternatifsiz güç

Rize'de sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Uğurcan Çakır'ın önemi bir kez daha anlaşıldı. Bordomavili takımın bu sezon kalesine gelen 129 isabetli şutun 106'sında gole izin vermeyen Çakır, bir çok karşılaşmada 'maçın adamı' olmuştu. Yüzde 82'lik kurtarış oranı ile Avrupa'nın 5 büyük liginde ilk sırada yer alan Çakır'ın yokluğu Çaykur Rizespor karşısında hissedildi. Uğurcan, Beşiktaş derbisiyle tekrar formasını geri alacak. Bu arada Çakır'ın maçın ardından Erce Kardeşler'i teselli ettiği öğrenildi.

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