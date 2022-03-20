Haberler Trabzonspor İlk kez 3 gol yedi

İlk kez 3 gol yedi

Bu sezon kalesinde ilk kez 3 gol gören Trabzonspor, en son geçen sezon 29. haftada Alanya’ya 3-1 yenilmişti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2022 Pazar 06:50
İlk kez 3 gol yedi

Fırtına, bu sezon ilk kez bir karşılaşmada kalesinde 3 gol gördü. Rize'de Pohjanpalo'nun 3 penaltı golüyle bu sezon ikinci yenilgisini alan bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı döneminde kalesinde en fazla golü gördüğü karşılaşmalardan birini oynadı. Lider, Abdullah Avcı yönetiminde oynadığı 62 karşılaşmanın sadece 2'sinde 3 gol yedi. Bordo-mavililer, geçen sezon ligin 29. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olmuştu. Karadeniz ekibi, Avcı ile ilk kez bir deplasmandan 3 gol yiyerek döndü. Tüm goller penaltıdan geldi. Abdullah Avcı, savunmaya verdiği önemle biliniyor.

DİĞER
Hande Erçel ile Kerem Bürsin cephesinde flaş gelişme! Yeni aşk iddiaları çileden çıkarınca...
Aleyna Tilki'yi gölgede bırakan annesi Havva Öztel'e tepkiler dinmiyor! Bergen'in anısına...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor