İlk kez 3 gol yedi

Fırtına, bu sezon ilk kez bir karşılaşmada kalesinde 3 gol gördü. Rize'de Pohjanpalo'nun 3 penaltı golüyle bu sezon ikinci yenilgisini alan bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı döneminde kalesinde en fazla golü gördüğü karşılaşmalardan birini oynadı. Lider, Abdullah Avcı yönetiminde oynadığı 62 karşılaşmanın sadece 2'sinde 3 gol yedi. Bordo-mavililer, geçen sezon ligin 29. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olmuştu. Karadeniz ekibi, Avcı ile ilk kez bir deplasmandan 3 gol yiyerek döndü. Tüm goller penaltıdan geldi. Abdullah Avcı, savunmaya verdiği önemle biliniyor.