Bu kez geri dönemedi

Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 6 galibiyet alırken 4 maçtan ise beraberlikle ayrıldı ve 22 puan topladı. İşte o maçlar: Galatasaray (2-2 / 2-1), Alanya (1-1), F.Bahçe (3-1), Çaykur Rizespor (2-1), Altay (2-1), DG Sivasspor (1-1), Giresunspor (1-1), Kayserispor (3-2) ve Göztepe (4-2).

62 MAÇTA 5 YENİLGİ

Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetimindeki 62. karşılaşmasında 5. kez mağlup oldu. Fırtına, 39 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken 18 müsabaka da eşitlikle sonuçlandı. Avcı döneminde Trabzonspor ortalama 12 maçta 1 yenilgi yaşadı.