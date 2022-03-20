Haberler Trabzonspor Bu kez geri dönemedi

Bu kez geri dönemedi

Bu sezon 10 maçta geri dönüşe imza atan Trabzonspor, Çaykur Rizespor karşısında fırsatlar yakalasa da son dakika penaltısıyla geri dönüşe imza atamadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2022 Pazar 06:50
Bu kez geri dönemedi

Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 6 galibiyet alırken 4 maçtan ise beraberlikle ayrıldı ve 22 puan topladı. İşte o maçlar: Galatasaray (2-2 / 2-1), Alanya (1-1), F.Bahçe (3-1), Çaykur Rizespor (2-1), Altay (2-1), DG Sivasspor (1-1), Giresunspor (1-1), Kayserispor (3-2) ve Göztepe (4-2).

62 MAÇTA 5 YENİLGİ
Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetimindeki 62. karşılaşmasında 5. kez mağlup oldu. Fırtına, 39 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken 18 müsabaka da eşitlikle sonuçlandı. Avcı döneminde Trabzonspor ortalama 12 maçta 1 yenilgi yaşadı.

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