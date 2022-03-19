Ulaş Özdemir Çaykur Rizespor Trabzonspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Hakem… Üçüncü penaltıdan önce Yusuf Sarı'nın kambura yatarak topa yükselen Yusuf Erdoğan'a faul yapmasını es geçmesi, VAR'ın müdahale etmemesi de karşılaşmanın kırılma anlarından biriydi. Volkan Bayarslan'ın bu kadar kötü hakem performansı ortaya koymasına rağmen halen maç yönetiyor olması aslında ligimizin marka değerini gösteriyordu.
Trabzonspor Antalyaspor'dan sonraki ikinci mağlubiyetini Rize'de yaşadı. İki maçta da sahalar kötüydü oyun olarak da birbirinin benzeriydi. Nihayetinde lider takımın 'kötü' oynama hakkı da vardır.
Bu kötülüğü sürdürülebilir hale getirecek bir takım değil Trabzonspor…