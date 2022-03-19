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Ulaş Özdemir Çaykur Rizespor Trabzonspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer 1-0 öne geçtiği zorlu mücadelede rakibine 3-2'lik skorla boyun eğdi. Takvim Gazetesi yazarı Ulaş Özdemir de kritik karşılaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte Ulaş Özdemir'in yazısı...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2022 Cumartesi 09:07
Ulaş Özdemir Çaykur Rizespor Trabzonspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Trabzonspor için şampiyonluğun hangi hafta ilan edileceği, Çaykur Rizespor için ise bir anlamda ölüm-kalım maçıydı! Trabzonspor için yoğun kar yağışı nedeniyle saha şartlarının ağırlaşmasıyla pas oyununu olumsuz etkileyecek, Çaykur Rizespor için ise bu olumsuzluğu avantaja dönüştürecek karşılaşmaydı!

Ulaş Özdemir Çaykur Rizespor Trabzonspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Ancak şu bir gerçek ki çoğu kulübümüz bu tür olumsuz hava koşullarına karşı 'profesyonel anlamda' hem yetersizler hem de sahalarını hazır hale getiremiyorlar! Bunu dün akşam sahaya giren iş makinesinden tutun da taraftarların kar temizleme çalışmalarına katılmasından anlayabiliyoruz.

Ulaş Özdemir Çaykur Rizespor Trabzonspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Trabzonspor ağır hava ve saha şartlarında kendi oyununu oynamayı başaramadı. Rizespor bu durumu fırsata çevirerek Trabzonspor'u özellikle ikinci yarıda oyunun belli bölümlerinde çok zor durumda bıraktı.

Ulaş Özdemir Çaykur Rizespor Trabzonspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

SIRADANLAŞIRSIN BERAT!

Bordo Mavililerin bir başka sorunu sonradan oyuna giren oyunculardı.

Ulaş Özdemir Çaykur Rizespor Trabzonspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Özellikle Berat'ın pozisyon ve oyun bilgisinde yetersiz kalmasını anlamak mümkün değildi. Siopis, Berat'tan aldığı topta hücuma yönelirken Berat'ın koşu yapmak yerine aynı yerde kalmasını nereye koyacağız?

Ulaş Özdemir Çaykur Rizespor Trabzonspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Berat, halen Gençlerbirliği'nde kalmış ve Trabzonspor'da oynadığını farkında değil! Eğer kendini geliştiremez ve oyunun içerisinde olmazsan sıradanlaşırsın. Maalesef Berat oraya doğru ilerliyor.

Ulaş Özdemir Çaykur Rizespor Trabzonspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Hakem… Üçüncü penaltıdan önce Yusuf Sarı'nın kambura yatarak topa yükselen Yusuf Erdoğan'a faul yapmasını es geçmesi, VAR'ın müdahale etmemesi de karşılaşmanın kırılma anlarından biriydi. Volkan Bayarslan'ın bu kadar kötü hakem performansı ortaya koymasına rağmen halen maç yönetiyor olması aslında ligimizin marka değerini gösteriyordu.

Ulaş Özdemir Çaykur Rizespor Trabzonspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Trabzonspor Antalyaspor'dan sonraki ikinci mağlubiyetini Rize'de yaşadı. İki maçta da sahalar kötüydü oyun olarak da birbirinin benzeriydi. Nihayetinde lider takımın 'kötü' oynama hakkı da vardır.

Ulaş Özdemir Çaykur Rizespor Trabzonspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Bu kötülüğü sürdürülebilir hale getirecek bir takım değil Trabzonspor

Ulaş Özdemir Çaykur Rizespor Trabzonspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Not: Ahmetcan'ın üzerine koyarak ilerlediği bu maçta kaleye geçen Erce'nin penaltıya sebebiyet verdiği üçüncü pozisyondaki zamanlama hatası, umarım O'nun için ders niteliğinde olur!

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