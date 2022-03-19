Ulaş Özdemir Çaykur Rizespor Trabzonspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Trabzonspor için şampiyonluğun hangi hafta ilan edileceği, Çaykur Rizespor için ise bir anlamda ölüm-kalım maçıydı! Trabzonspor için yoğun kar yağışı nedeniyle saha şartlarının ağırlaşmasıyla pas oyununu olumsuz etkileyecek, Çaykur Rizespor için ise bu olumsuzluğu avantaja dönüştürecek karşılaşmaydı!

Ancak şu bir gerçek ki çoğu kulübümüz bu tür olumsuz hava koşullarına karşı 'profesyonel anlamda' hem yetersizler hem de sahalarını hazır hale getiremiyorlar! Bunu dün akşam sahaya giren iş makinesinden tutun da taraftarların kar temizleme çalışmalarına katılmasından anlayabiliyoruz.