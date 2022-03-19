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Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür kasırgası!

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür fırtınası hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Göztepe’ye 2 gol atan Trabzonspor’un Messi’si dün de ağları sarstı. Ligde 7 golle en skorer performansına ulaştı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2022 Cumartesi 06:50
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür kasırgası!

Geçtiğimiz hafta 4-2 kazanılan Göztepe maçında fileleri iki kez sarsarak şov yapan Fırtına'nın Messi'si Çaykur Rizespor'u da boş geçmedi. 48. dakikada Djaniny'nin pasında altıpasta plaseyle topu ağlarla buluşturan Abdülkadir Ömür, iki haftada 3, ligde bu sezon toplamda ise 7 gole ulaştı. 22 yaşındaki orta saha, 6 sezon önce formasını giymeye başladığı Trabzonspor'daki en skorer dönemini yaşıyor.

YORULUNCA 69'DA KENARA ALINDI
Süper Lig'in 4. haftasındaki G.Saray derbisinde protesto edilen ve sahayı gözyaşları içinde terk eden genç oyuncu ardından patlama yaptı. 2017-18 sezonunda 29 maçta 3, 2018-19'da 29 karşılaşmada 5, 2019- 20'de 14 müsabakada 3, 2020- 21'de 23 maçta 2 kez rakip fileleri havalandıran 1.68 boyundaki yıldız, bu sezon da 26 maçta 7 gol kaydetti. Ömür ayrıca ligde 2 de asist gerçekleştirerek 9 gol katkısı sağladı. Abdülkadir 69'da yerini Cornelius'a bıraktı.

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