TRABZONSPOR HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan Rizespor-Trabzonspor maçı yorumu! "Mağlubiyet dokunmaz"

Böyle ağır sahada art arda böyle gollerin gelmesi tuhaf. Hemen sonra da Djaniny ile Trabzonspor beraberliği yakaladı. Fakat son 20 dakika gördük ki daha çok isteyen, daha çok mücadele eden Rizespor'du. Ve uzatmalarda da Trabzonspor defansının hatası ile gelen bir penaltı daha…