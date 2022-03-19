Siopis orta sahada savaştı

Manolis Siopis, Trabzonspor'un yine en çok mücadele eden ismiydi. Yunan oyuncu, ilk 45 dakikayı 23'te 23 pas isabeti (yüzde 100) ve 10 ikili mücadele kazanma (toplamda 15) gibi müthiş istatistiklerle kapattı. Maçı yüzde 90 pas isabeti ile tamamlayan Siopis ayrıca 3 kez adam geçti, 2 kez de şut pası verdi. Siopis'in çabaları puan almak için yeterli olmadı.



"ZEMİN BİZİ ZORLADI"

Siopis maçtan sonra, "İlk yarı 2-3 çok iyi pozisyonumuz vardı. Bu sahada zor olacağını biliyorduk. Bu pozisyonları değerlendirebilseydik bizim için farklı olabilirdi. Son dakikada gelen bir penaltı ile kaybettik. 3 puan için gelmiştik ama olmadı. Önümüzdeki maçlara bakacağız" dedi.