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"2 kupayı alacağız"

Fırtına'nın hocası Abdullah Avcı, sadece bir kaç kaybettiklerini söyledi. Başarılı hoca, "Sonuç değişmeyecek. Sadece Süper Lig şampiyonluğumuzu bir hafta erteledik. Başka da bir şey olmadı. Sadece kazanabileceğimiz bir maçtan son anda puan alamamak bizi üzdü. Ancak hem Süper Lig'de şampiyon olacağız hem de Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşacağız" dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2022 Cumartesi 06:50
"2 kupayı alacağız"

Fırtına'nın hocası Abdullah Avcı, sadece bir kaç kaybettiklerini söyledi. Başarılı hoca, "Sonuç değişmeyecek. Sadece Süper Lig şampiyonluğumuzu bir hafta erteledik. Başka da bir şey olmadı. Sadece kazanabileceğimiz bir maçtan son anda puan alamamak bizi üzdü. Ancak hem Süper Lig'de şampiyon olacağız hem de Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşacağız" dedi. Avcı şunları söyledi: " Kaotik bir maç oynadık. Kazanmak istedik, oyunda üstünlüğümüz vardı ama 3 tane penaltı, buna yapabileceğimiz bir şey yok."

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