TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor gözünü Galatasaray'ın rekoruna dikti!

Spor Toto Süper Lig 'de en yakın takipçisi İttifak Holding Konyaspor'un 15 puan önünde yer alan Trabzonspor , adım adım şampiyonluğa gidiyor.

Şampiyon olma yolunda çok büyük avantaj elde eden bordo-mavililer, birçok istatistikte zirveye çıkarken yeni bir rekor elde etmek istiyor.