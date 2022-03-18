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TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor gözünü Galatasaray'ın rekoruna dikti!

Son dakika Trabzonspor haberleri... Süper Lig'de puan farkıyla lider konumda bulunan ve adım adım şampiyonluğa giden Trabzonspor, Galatasaray'ın rekorunu kırmayı hedefliyor. İşte ayrıntılar... (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2022 Cuma 10:32
TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor gözünü Galatasaray'ın rekoruna dikti!

Spor Toto Süper Lig'de en yakın takipçisi İttifak Holding Konyaspor'un 15 puan önünde yer alan Trabzonspor, adım adım şampiyonluğa gidiyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor gözünü Galatasaray'ın rekoruna dikti!

Şampiyon olma yolunda çok büyük avantaj elde eden bordo-mavililer, birçok istatistikte zirveye çıkarken yeni bir rekor elde etmek istiyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor gözünü Galatasaray'ın rekoruna dikti!

Fırtına, lig tarihinde en fazla puan farkıyla şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın rekoruna göz dikti.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor gözünü Galatasaray'ın rekoruna dikti!

Sarı-kırmızılılar, 1987-88 sezonunda 90 puanla mutlu sona ulaşırken, ikinci sıradaki Beşiktaş 78'de kaldı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor gözünü Galatasaray'ın rekoruna dikti!

Aradaki 12 puan, şimdiye dek şampiyonla ikinci arasındaki en yüksek fark olarak tarihe geçti.

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