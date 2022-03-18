TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor gözünü Galatasaray'ın rekoruna dikti!

Spor Toto Süper Lig'de en yakın takipçisi İttifak Holding Konyaspor'un 15 puan önünde yer alan Trabzonspor, adım adım şampiyonluğa gidiyor.
Spor Toto Süper Lig'de en yakın takipçisi İttifak Holding Konyaspor'un 15 puan önünde yer alan Trabzonspor, adım adım şampiyonluğa gidiyor.
Şampiyon olma yolunda çok büyük avantaj elde eden bordo-mavililer, birçok istatistikte zirveye çıkarken yeni bir rekor elde etmek istiyor.
Fırtına, lig tarihinde en fazla puan farkıyla şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın rekoruna göz dikti.
Sarı-kırmızılılar, 1987-88 sezonunda 90 puanla mutlu sona ulaşırken, ikinci sıradaki Beşiktaş 78'de kaldı.
Aradaki 12 puan, şimdiye dek şampiyonla ikinci arasındaki en yüksek fark olarak tarihe geçti.