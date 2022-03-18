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TRABZONSPOR HABERLERİ: Shakira ve Pique kutlamalar için Trabzon'a geliyor!

Spor Toto Süper Lig'in açık ara lideri Trabzonspor, şampiyonluk kutlamaları için çalışmalara başladı. Bordo-mavililer yıllarca hafızalardan silinmeyecek şampiyonluk kutlamaları için düğmeye bastı. Trabzonspor yönetimi dünyaca ünlü pop sanatçısı Shakira ve dünyanın en iyi savunma oyuncularından biri olan Gerard Pique'yi kutlamaya getirmeyi planlıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2022 Cuma 11:23
TRABZONSPOR HABERLERİ: Shakira ve Pique kutlamalar için Trabzon'a geliyor!

Bordo-mavili kulüp adım adım yaklaştığı 8'inci şampiyonluğu, dillere destan, karnaval niteliğinde bir kutlama taçlandırmak istiyor. Şölen için özel bir ajansla anlaşan kurmaylar, kutlamaya, ulusal ve yerel bir çok sanatçı getirmeyi planlıyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Shakira ve Pique kutlamalar için Trabzon'a geliyor!

Şampiyonluk kutlamasının özel isimleri olarak ise dünyaca ünlü pop yıldızı Shakira ve Barcelona formasını giyen eşi Gerard Pique düşünülüyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Shakira ve Pique kutlamalar için Trabzon'a geliyor!

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; Trabzonspor'la daha önceden sıcak ilişkileri bulunan ikili, davete 'evet' derse girişimler resmileşecek. Akyazı Stadı'nı dolduran taraftarlar Shakira'nın şarkılarıyla coşacak.

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