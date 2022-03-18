TRABZONSPOR HABERLERİ: Shakira ve Pique kutlamalar için Trabzon'a geliyor!

Bordo-mavili kulüp adım adım yaklaştığı 8'inci şampiyonluğu, dillere destan, karnaval niteliğinde bir kutlama taçlandırmak istiyor. Şölen için özel bir ajansla anlaşan kurmaylar, kutlamaya, ulusal ve yerel bir çok sanatçı getirmeyi planlıyor.