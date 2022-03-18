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TRABZONSPOR HABERLERİ - Müthiş ikili sahnede! Nwakaeme ve Visca...

Son dakika spor haberleri... Toplam 11 gol ve 10 asistle kariyer rekoruna koşan Nwakaeme ve son 7 maçta 5 kez fileleri sarsan ve 2 de gol pası veren Edin Visca, gözünü Rize’ye dikti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2022 Cuma 12:41 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2022 Cuma 12:42
TRABZONSPOR HABERLERİ - Müthiş ikili sahnede! Nwakaeme ve Visca...

Ligin en iyi sol ve sağ kanat oyuncusuna sahip lider Trabzonspor'da, Nwakaeme-Visca ikilisi adeta şampiyonluk modunu açtı. Toplamda 11 gol, 10 asiste ulaşıp, bordo-mavili formayla kariyer rekoru kıran Nwakaeme, özellikle son 5 haftada inanılmaz bir performans gösterdi. Söz konusu 5 maçın hepsinde skora katkı veren 'Sihirbaz', 5 kez rakip fileleri havalandırdı, 3 de asist yaptı. Visca ise ara dönemin tartışmasız en iyi transferi olduğunu kanıtladı. Attığı gollerle Galatasaray, Kasımpaşa ve Konya maçlarını kazandıran Bosnalı yıldız, son 7 lig karşılaşmasında 5 kez ağları sarstı, 2 de gol pası verdi. Visca, ilk yarıdaki Başakşehir performansıyla birlikte bu sezon 9 gol, 11 asiste ulaştı. Visca-Nwakaeme ikilisinin bu sezon ligdeki toplam skor katkısı ise tam tamına 41... Müthiş ikili bugünkü Çaykur Rize maçında da takımın en büyük kozları.

1 GOLLE REKORA
Göztepe karşılaşmasında attığı golle 2019-20'deki 11 gollük performansını yakalayan Nwakaeme, Çaykur Rizespor filelerini sarsması halinde en skorer sezonuna ulaşacak. Trabzonspor, Nwakaeme'nin gol attığı 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik alarak 26 puan topladı.

5 GOL ATTI 2 ASİST YAPTI
Attığı gollerle Galatasaray, Kasımpaşa ve Konya maçlarını kazandıran Bosnalı yıldız, son 7 lig karşılaşmasında 5 kez ağları sarstı, 2 de gol pası verdi. Visca takımın vazgeçilmezi.

RİZE'YI BOŞ GEÇMIYOR
Son 4 maçta da fileleri havalandırarak 5 gol atan 'Sihirbaz', Çaykur Rize'yi de gözüne kestirdi. Form grafiği oldukça yüksek olan Nwakaeme, bugüne kadar Rize'ye karşı çıktığı 6 maçın 5'inde skora katkı yaptı. 4 gol attı ve 4 de asist yaptı.

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