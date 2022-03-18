Haberler Trabzonspor Müthiş ikili sahnede

Müthiş ikili sahnede

Toplam 11 gol ve 10 asistle kariyer rekoruna koşan Nwakaeme ve son 7 maçta 5 kez fileleri sarsan ve 2 de gol pası veren Edin Visca, gözünü Rize’ye dikti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2022 Cuma 06:50
Müthiş ikili sahnede

Ligin en iyi sol ve sağ kanat oyuncusuna sahip lider Trabzonspor'da, Nwakaeme-Visca ikilisi adeta şampiyonluk modunu açtı. Toplamda 11 gol, 10 asiste ulaşıp, bordo-mavili formayla kariyer rekoru kıran Nwakaeme, özellikle son 5 haftada inanılmaz bir performans gösterdi. Söz konusu 5 maçın hepsinde skora katkı veren 'Sihirbaz', 5 kez rakip fileleri havalandırdı, 3 de asist yaptı. Visca ise ara dönemin tartışmasız en iyi transferi olduğunu kanıtladı. Attığı gollerle Galatasaray, Kasımpaşa ve Konya maçlarını kazandıran Bosnalı yıldız, son 7 lig karşılaşmasında 5 kez ağları sarstı, 2 de gol pası verdi. Visca, ilk yarıdaki Başakşehir performansıyla birlikte bu sezon 9 gol, 11 asiste ulaştı. Visca-Nwakaeme ikilisinin bu sezon ligdeki toplam skor katkısı ise tam tamına 41... Müthiş ikili bugünkü Çaykur Rize maçında da takımın en büyük kozları.

1 GOLLE REKORA
Göztepe karşılaşmasında attığı golle 2019-20'deki 11 gollük performansını yakalayan Nwakaeme, Çaykur Rizespor filelerini sarsması halinde en skorer sezonuna ulaşacak. Trabzonspor, Nwakaeme'nin gol attığı 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik alarak 26 puan topladı.

5 GOL ATTI 2 ASİST YAPTI
Attığı gollerle Galatasaray, Kasımpaşa ve Konya maçlarını kazandıran Bosnalı yıldız, son 7 lig karşılaşmasında 5 kez ağları sarstı, 2 de gol pası verdi. Visca takımın vazgeçilmezi.

RİZE'YI BOŞ GEÇMIYOR
Son 4 maçta da fileleri havalandırarak 5 gol atan 'Sihirbaz', Çaykur Rize'yi de gözüne kestirdi. Form grafiği oldukça yüksek olan Nwakaeme, bugüne kadar Rize'ye karşı çıktığı 6 maçın 5'inde skora katkı yaptı. 4 gol attı ve 4 de asist yaptı.

DİĞER
Ünlü oyuncu Demet Evgar ile Levent Babataş evlendi! 41 yaşındaki Demet Evgar hamile mi?
Can Yaman'ın eski aşkı İtalyan Diletta Leotta'dan aldatmak açıklaması
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor