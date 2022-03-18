Çaykur Rizespor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 30. haftasında heyecan başlıyor. Lider Trabzonspor, kümede kalma mücadelesi veren Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Rize'de yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle maçın oynanıp oynanmayacağı henüz belli değil. Saha zemininde kar küreme çalışmaları hızla devam ediyor.

Didi Stadı'nda bunlar yaşanırken Trabzonspor kafilesi de stada ulaştı. Fırtına'nın Rize maçı 11'i de belli oldu.

İLK 11'LER

Rizespor: Henüz açıklanmadı



Trabzonspor: Erce, Peres, Denswil, Ahmetcan, İsmail, Siopis, Dorukhan, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, Djaniny



ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı 18 Mart Cuma günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.