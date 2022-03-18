Abdullah Avcı Rizespor maçı sonrası konuştu!

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup oldu. Bordo mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

İşte tecrübeli teknik adamın o sözleri;

Normal şartlarda soyunma odasına 2-0 önde girmemiz gerekiyordu. Kaotik bir maç oynadık. Aslında maçı tutabilirdik ama kazanmak istedik.

Oyunda üstünlüğümüz vardı ancak 3 tane penaltı. Buna yapabileceğimiz bir şey yok.

Şampiyonluk kutlaması belki 1 hafta uzayacak, değişen bir şey olmayacak. Hem kupayı hem de ligi alacak gücümüz var.

Milli arada biraz izin yapacağız. Dinleneceğiz. Aradan sonra da sonraki maçlara hazırlanacağız.