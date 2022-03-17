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Yenilmez armada

Beşiktaş’ın derbide Galatasaray’a mağlup olması ile Trabzonspor, 2022 yılında Süper Lig’de yenilmeyen tek takım olarak kaldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2022 Perşembe 06:50
Yenilmez armada

Süper Lig'de 29 haftada 70 puan toplayan lider Trabzonspor, 2022 yılında yenilmeyen tek takım... Bordo-mavililer, 2021'de teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı 44 lig maçında sadece 3 mağlubiyet yaşamıştı. 2022 yılında ise geride kalan 76 günde ligde oynadığı 10 maçta yenilgi yüzü görmedi. Pazartesi günü Beşiktaş'ın Galatasaray'a mağlup olmasıyla Trabzonspor, bu kategoride de zirvede yer aldı. Fırtına'nın en yakın takipçisi Konyaspor, 2022'de 4 yenilgi alırken, Fenerbahçe 2, Başakşehir de 4, Beşiktaş 1, Galatasaray ise bu süreçte 5 yenilgi aldı.

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