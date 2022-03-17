TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonspor Çaykur Rizespor'un konuğu

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 18 Mart Cuma günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Ligde 70 puanla en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 15 puan önünde lider durumda bulunarak şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalan bordo-mavililer, puan kaybetmeden yoluna devam etmek istiyor.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Vitor Hugo ile cezalı Tymoteusz Puchacz ve Uğurcan Çakır takımda yer alamayacak. Stefano Denswil ile Anders Trondsen'in durumu ise son antrenmanın ardından netleşecek.

TRABZONSPOR KAZANIRSA PUAN REKORUNU YAKALAYACAK

Trabzonspor, Çaykur Rizespor deplasmanında galip gelmesi halinde 30. haftalar itibarıyla olan puan rekoruna ortak olacak.

Ligde 1995-96 sezonunu 82 puan ile ikinci sırada tamamlayan bordo-mavililer, söz konusu sezonun 30. haftasında topladığı 73 puan ile bugüne kadar lig tarihindeki en iyi puanı elde etmişti.

Karadeniz ekibi, galip gelmesi durumunda 26 yıl sonra puan rekorunu yakalama başarısı gösterecek.