Avrupa'da Trabzonspor yankısı! "Otoriter ve tarz sahibi"

Daha önce İtalya, İspanya ve Almanya'da manşetleri süsleyen bordo-mavili takım bu kez Bosna Hersek ve Sırbistan'da haber oldu.Sırp, 'Sportklub. rs' sitesinde yer alan haberde, "Baskın, otoriter ve tarz sahibi Trabzon sezon başından beri aynı oyunu oynuyor. Tüm segmentlerde en iyisi olan Trabzonspor yakında ligin bitimine haftalar kala matematiksel olarak birinciliği garantileyecek" ifadelerine yer verildi.





VISCA GÜCÜNÜ KATLADI

Site, Trabzonspor'un şampiyonluk yolunda attığı en önemli adımlardan bir tanesinin Edin Visca transferi olduğunu da vurgularken, takımın Hamsik, Uğurcan, Djaniny, Peres, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme gibi birçok önemli ismi bünyesinde bulundurduğunu belirtti.



