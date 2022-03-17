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Avrupa'da Trabzonspor yankısı! "Otoriter ve tarz sahibi"

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un Süper Lig'de açık ara puan farkıyla şampiyonluğa yürümesi, Avrupa basınında da yankı uyandırmaya devam ediyor. Sırp sitesi, “Baskın, otoriter ve tarz sahibi Trabzonspor tüm segmentlerde Süper Lig’in en iyisi. Yakında bitime haftalar kala birinciliği garantileyecek” dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2022 Perşembe 06:50
Avrupa'da Trabzonspor yankısı! "Otoriter ve tarz sahibi"

Daha önce İtalya, İspanya ve Almanya'da manşetleri süsleyen bordo-mavili takım bu kez Bosna Hersek ve Sırbistan'da haber oldu.Sırp, 'Sportklub. rs' sitesinde yer alan haberde, "Baskın, otoriter ve tarz sahibi Trabzon sezon başından beri aynı oyunu oynuyor. Tüm segmentlerde en iyisi olan Trabzonspor yakında ligin bitimine haftalar kala matematiksel olarak birinciliği garantileyecek" ifadelerine yer verildi.

Avrupa'da Trabzonspor yankısı! "Otoriter ve tarz sahibi"

VISCA GÜCÜNÜ KATLADI
Site, Trabzonspor'un şampiyonluk yolunda attığı en önemli adımlardan bir tanesinin Edin Visca transferi olduğunu da vurgularken, takımın Hamsik, Uğurcan, Djaniny, Peres, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme gibi birçok önemli ismi bünyesinde bulundurduğunu belirtti.

Avrupa'da Trabzonspor yankısı! "Otoriter ve tarz sahibi"

Uğurcan'a ise ayrı bir parantez açarak, "Uğurcan Çakır'dan bahsetmeye değer çünkü çok özel bir performans ve çok özel bir oyuncu" ifadeleri kullanıldı. Haberde Abdullah Avcı'nın tecrübeli, uzman, rekabetçi ve kazanmaya odaklı bir oyun anlayışına sahip olduğu da ifade edildi.

Avrupa'da Trabzonspor yankısı! "Otoriter ve tarz sahibi"

ŞEHRİN SEMBOLÜ TUTKU İNANILMAZ
Sırp sitesi, Trabzon şehri ve halkının, Trabzonspor'a olun tutkusunun ileri boyutta olduğunu da vurguladı. Trabzon'un Karadeniz kıyısında bir liman şehri olduğu ve futbol kültürünün 1920'li yıllara kadar dayandığı aktarılırken, 40 bin kişilik stadyumun her maçta büyük ölçüde dolduğu bildirildi.

Avrupa'da Trabzonspor yankısı! "Otoriter ve tarz sahibi"

Bordo-mavili taraftarların, Türkiye'nin en fanatik taraftar gruplarından birisi olduğu ve şehirde yaşayanların çok büyük bir bölümünün sadece Trabzonspor'u tuttuğu kaydedildi.

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