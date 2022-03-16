SPOR HABERİ - Yusuf Yazıcı'dan şampiyonluk yorumu! Trabzonspor...

Sezon başında Lille'den Rus ekibi CSKA Moskova'ya kiralanan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, samimi açıklamalarda bulundu. TRT Spor'a konuşan 25 yaşındaki futbolcunun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Sezon başında Lille'den Rus ekibi CSKA Moskova'ya kiralanan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, samimi açıklamalarda bulundu. TRT Spor'a konuşan 25 yaşındaki futbolcunun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"LILLE'DE MUTLU DEĞİLDİM"
"Sezon başındaki değişikliklerden sonra Lille'de mutlu değildim, böyle bir karar aldım. CSKA Moskova'daki kariyerim çok güzel başladı. Burada mutluyum. Umarım tekrardan Milli Takım'a döner ve buradaki performansımı oraya da taşırım."
"UMARIM DÜNYA KUPASI'NA GİDERİZ
"EURO 2020 bizim için çok kötü geçti ama umarım Dünya Kupası'na gideriz. İyi bir ekibimiz, ben ümitliyim."
"ŞAMPİYONLUK TRABZONSPOR'A HAYIRLI OLSUN"
"Bence şampiyonluk Trabzonspor'a hayırlı olsun. Hep bir acaba var Trabzonspor için ama için bu kez böyle düşünmeye gerek yok. Trabzonspor benim çocukluğumun aşkı, kutlamalara gelmek isterim."
"DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE SAVAŞ OLSUN İSTEMEM"
"Dünyanın hiçbir yerinde savaş olsun istemem. Bunun milliyeti yok. Nerede masum insanlar zarar görüyorsa, bu herkesin sorunu. Ama Afrika, ama Filistin... Dünyanın neresinde olursa olsun bir çocuk öldüğünde, aç uyuduğunda benim vicdanım rahat etmiyor. Savaşı kazanan bir ülke varmış gibi görünecek ama ne olursa olsun, kaybeden insanlık olacak. Öncesinde pandemi, şimdi savaş... İnsanlığın mutluluğa ihtiyacı var."
LUIS CAMPOS SÖZLERİ
Yusuf, Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'ın danışmanlığını yapan Lille'in eski sportif direktörü Luis Campos'un "Bir yere gidersem oraya Türk futbolcu götüreceğim" dediğini söyledi.