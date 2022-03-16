Haberler Trabzonspor 41 kere maşallah

41 kere maşallah

Nwakaeme ile Visca, Trabzonspor’u durdurulamaz güç haline getirdi. Muhteşem ikilinin skora katkısı 41’e ulaştı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2022 Çarşamba 06:50
41 kere maşallah

Süper Lig 'in en iyi sol ve sağ kanat oyuncusuna sahip lider Trabzonspor 'da, Nwakaeme- Visca ikilisi adeta şampiyonluk modunu açtı. Toplamda 11 gol, 10 asiste ulaşıp, bordo-mavili formayla kariyer rekoru kıran Nwakaeme, özellikle son 5 haftada inanılmaz bir performans gösterdi. Söz konusu 5 maçın hepsinde skora katkı veren 'Sihirbaz', 5 kez rakip fileleri havalandırdı, 3 de asist yaptı. Visca ise ara dönemin tartışmasız en iyi transferi olduğunu kanıtladı. Attığı gollerle Galatasaray, Kasımpaşa ve Konya maçlarını kazandıran Bosnalı süper yıldız, son 7 lig karşılaşmasında 5 kez ağları sarstı, 2 de gol pası verdi. Visca, ilk yarıdaki Başakşehir performansıyla birlikte bu sezon 9 gol, 11 asiste ulaştı. Visca-Nwakaeme ikilisinin bu sezon ligdeki toplam skor katkısı ise tam tamına 41...

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