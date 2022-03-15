Rekor canavarı

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe'yi sahasında 4-2 mağlup ederek puanını 70'e yükselten Trabzonspor, bu hafta Çaykur Rizespor deplasmanında galip gelmesi halinde 30. haftalar itibarıyla puan rekoruna ortak olacak. Ligde 1995-96 sezonunu 82 puan ile ikinci sırada tamamlayan bordo-mavililer, söz konusu sezonun 30. haftasında topladığı 73 puan ile bugüne kadar lig tarihindeki en iyi puanı elde etmişti. 1995-96'nın 29. haftasında 73 puan toplayan Fırtına, sahasında 30. haftada Vanspor'a 1-0 mağlup olunca yara almıştı.

21 HAFTADIR LİDER

Fırtına, ligde 21 haftadır liderlik koltuğunda oturuyor. Ligin 9. haftasında Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 mağlup ederek rakibinden liderliği devralan bordo-mavililer, 21 haftadır ligin ilk sırasında yer almayı başardı.

G.SARAY'IN UNVANINA GÖZ DİKTİ

Lıgde en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 15 puan önünde yer alarak şampiyonluk yolunda çok büyük avantaj elde eden Trabzonspor, lig tarihinde en fazla puan farkıyla şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın da rekoruna göz dikti. Galatasaray, 1987-88 sezonunda 90 puanla mutlu sona ulaşırken, ikinci sıradaki Beşiktaş 78 puanda kaldı. Aradaki 12 puan, şimdiye dek şampiyonla ikinci arasındaki en yüksek fark olarak tarihe geçti.