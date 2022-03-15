Haberler Trabzonspor Djaniny Abdullah Avcı'nın yüzünü kara çıkarmadı! Performansı...

Djaniny Abdullah Avcı'nın yüzünü kara çıkarmadı! Performansı...

Trabzonspor'da son dakika haberi... Bordo mavililerin yıldızı Djaniny, sezon başında transfer teklifleri almıştı ancak Abdullah Avcı yıldız ismin ayrılığına izin vermemişti. Djaniny, Abdullah Avcı'nın yüzünü kara çıkarmadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2022 Salı 16:34
Djaniny Abdullah Avcı'nın yüzünü kara çıkarmadı! Performansı...

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın transferine izin vermediği Jorge Djaniny Tavares Semedo gösterdiği performans ile mest ediyor.

Trabzonspor formasıyla bu sezon 27 karşılaşmada görev alan Djaniny bordo mavili takıma 8 gol 4 asistlik katkı sağladı.

30 yaşındaki futbolcu Trabzonspor kariyerinde ise 58 karşılaşmada 17 gol 6 asistlik performans sergiledi.

ABDULLAH AVCI NE DEMİŞTİ?

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Djaniny için yaptığı açıklamada ''Çok özel oyuncularımız var. Djaniny benim geçen sene geldiğimde Alanyaspor maçında ilk sahada gördüğüm bir oyuncuydu. Ben çok özel oyuncularla çalıştım dünya çapında. Djaniny özellikleri çok olan oyunun içerisinde olan ve bunu performansına yansıtan bir oyuncu. Sezon başında da transfer teklifleri vardı, bunun gerçekleşmeyeceğini kendisine söyledim. '6 ay çalıştık senden vazgeçemem' dedim. O da buna cevap veriyor. Bugün oyuna girerek farkını gösterdi. Çok karakterli bir oyuncu.'' ifadelerine yer verdi.

DİĞER
Romantizmin doruklarındalar! Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun aşktan ayakları yerden kesildi!
Petek Dinçöz ve eşi Serkan Kodaloğlu'dan kötü haber! İrfan Aslan adında bir erkek çocuğu olan Petek sosyal medyadan duyurdu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor