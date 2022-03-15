Ahmet Ağaoğlu ve Abdullah Avcı Trabzonspor'u şampiyonluğa taşıyor!

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Göztepe'yi 4-2 mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan Trabzonspor, 38 yıl sonra camiasını şampiyonluk sevincine taşımaya hazırlanıyor.
Ligin bitimine 9 hafta kala puanını 70'e çıkartan Karadeniz ekibi en yakın rakibiyle arasındaki 15 puanlık farkı korudu. Bordo-mavili takımın rakipleri tüm maçlarını kazansa bile 4 galibiyet alması halinde matematiksel süreci tamamlamış olacak ve hedefine ulaşacak.
Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Nisan 2018'de göreve geldiğinden bordo-mavili takımın başında Rıza Çalımbay yer alıyordu. 45-50 milyon euro gibi kulübün şartları gereği pahalı sayılabilecek oyuncu kadrosu elinde bulunduran Karadeniz ekibi, söz konusu dönemde transfer politikasını sürdürülebilir ekonomik çerçevede belirledi.