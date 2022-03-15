Ahmet Ağaoğlu ve Abdullah Avcı Trabzonspor'u şampiyonluğa taşıyor!

Geldiği ilk dönemde mevcut kadroyla en iyisini yapmaya gayret eden Avcı, nokta takviyelerle birlikte gelen galibiyetlerle takıma moral kazandırmaya gayret etti. Deneyimli teknik adam 2021-2022 sezonuna geçişle birlikte transferlerde etkin rol oynadı ve herkese örnek bir transfer dönemi geçirdi.

Abdulkadir Ömür, Nwakaeme, Djaniny ve Bakasetas gibi sorun çözücü oyunculara önce Gervinho, Hamsik, Siopis, Dorukhan ve Cornelius eklendi. Daha sonra ise Edin Visca geldi. Avcı'nın yaptığı transferlerin bir çoğu gelir gelmez katkı sağladı ve hiç adaptasyon sorunu yaşamadı.