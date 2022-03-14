TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'da geri sayıma geçildi! İşte senaryolar

KONYASPOR'DAN PUAN KAYBI BEKLİYOR
En erken şampiyonluk senaryosuna göre, Trabzonspor ligin 31. haftasında en yakın rakibi Konyaspor ile olan puan farkını 21'e çıkarırsa, ligin bitimine 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan edebilir. Bordo mavililerin şampiyonluğa 2 hafta sonra ulaşması için 31. ve 32. hafta karşılaşmalarında 3'er puan kazanması, Konyaspor'un ise bu haftalardaki maçlarda puan alamaması gerekiyor.
5 HAFTA KALA İLAN EDEBİLİR
Bu ihtimalin gerçekleşmemesi halinde ise, Trabzonspor ile Konyaspor arasında ligin bitimine 6 hafta kala 18, 5 hafta kala da 15 puan farkı oluşursa fırtınanın şampiyonluğu kesinleşecek. Tüm bu ihtimaller dışında, Trabzonspor'un 15 puan farkını koruması halinde ligin bitimine 5 hafta kala hiçbir takıma bağlı kalmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.
AVCI, ŞAMPİYONLUĞU ERTELEMEK İSTEMİYOR
Ligdeki aldığı başarılı sonuçlara rağmen takımın rehavete kapılmasını istemeyen Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ilk kez 25. haftada galip geldikleri İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasından sonra "Şampiyonluğun ışığı pırıl pırıl parlıyor" sözleriyle kupanın hayalini gözler önüne sermişti. Avcı, Göztepe karşılaşması sonrasında da, "Ne zaman şampiyon olacağımızı bilmiyorum. Her maçı kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.