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TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'da geri sayıma geçildi! İşte senaryolar

Son dakika Trabzonspor haberleri... Süper Lig'de son olarak Göztepe engelini de farklı şekilde aşan Trabzonspor, adım adım şampiyonluğa gidiyor. 70 puana ulaşan bordo-mavili takımın önünde 9 maç var. En erken şampiyonluk senaryosuna göre, Trabzonspor ligin 31. haftasında en yakın rakibi Konyaspor ile olan puan farkını 21'e çıkarırsa, ligin bitimine 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan edebilir. İşte ayrıntılar... (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2022 Pazartesi 11:21
TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'da geri sayıma geçildi! İşte senaryolar

Süper Lig'de bu sezon fırtına gibi esen Trabzonspor, şampiyonluğa doğru ilerliyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'da geri sayıma geçildi! İşte senaryolar

Ligde geride kalan 29 haftada 70 puan toplayan ve en yakın rakibi Konyaspor'un 15 puan önünde bulunan Trabzonspor, ligin bitimine 9 hafta kala şampiyonluk hesapları yapmaya başladı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'da geri sayıma geçildi! İşte senaryolar

Süper Lig'de bu sezon 21 galibiyet, 7 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan Trabzonspor, kalan 9 haftada rakiplerinin alacağı sonuçlara da bağlı olarak lig tarihinin en erken şampiyonluğuna uzanmaya hazırlanıyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'da geri sayıma geçildi! İşte senaryolar

KONYASPOR'DAN PUAN KAYBI BEKLİYOR

En erken şampiyonluk senaryosuna göre, Trabzonspor ligin 31. haftasında en yakın rakibi Konyaspor ile olan puan farkını 21'e çıkarırsa, ligin bitimine 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan edebilir. Bordo mavililerin şampiyonluğa 2 hafta sonra ulaşması için 31. ve 32. hafta karşılaşmalarında 3'er puan kazanması, Konyaspor'un ise bu haftalardaki maçlarda puan alamaması gerekiyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'da geri sayıma geçildi! İşte senaryolar

5 HAFTA KALA İLAN EDEBİLİR

Bu ihtimalin gerçekleşmemesi halinde ise, Trabzonspor ile Konyaspor arasında ligin bitimine 6 hafta kala 18, 5 hafta kala da 15 puan farkı oluşursa fırtınanın şampiyonluğu kesinleşecek. Tüm bu ihtimaller dışında, Trabzonspor'un 15 puan farkını koruması halinde ligin bitimine 5 hafta kala hiçbir takıma bağlı kalmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'da geri sayıma geçildi! İşte senaryolar

AVCI, ŞAMPİYONLUĞU ERTELEMEK İSTEMİYOR

Ligdeki aldığı başarılı sonuçlara rağmen takımın rehavete kapılmasını istemeyen Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ilk kez 25. haftada galip geldikleri İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasından sonra "Şampiyonluğun ışığı pırıl pırıl parlıyor" sözleriyle kupanın hayalini gözler önüne sermişti. Avcı, Göztepe karşılaşması sonrasında da, "Ne zaman şampiyon olacağımızı bilmiyorum. Her maçı kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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