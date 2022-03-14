Ömür’lük performans

Göztepe maçında fileleri iki kez sarsarak şov yapan Abdülkadir Ömür, istatistikleri alt üst ediyor. Toplam 6 gole ulaşan 22 yaşındaki orta saha, 6 sezon önce formasını giymeye başladığı Trabzonspor'daki en skorer dönemini yaşıyor. Süper Lig'in 4. haftasındaki G.Saray derbisinde protesto edilen ve sahayı gözyaşları içinde terk eden genç oyuncu ardından patlama yaptı. 2017-18 sezonunda 29 maçta 3, 2018-19'da 29 karşılaşmada 5, 2019- 20'de 14 müsabakada 3, 2020- 21'de 23 maçta 2 kez rakip fileleri havalandıran 1.68 boyundaki yıldız, bu sezon da 25 maçta 6 gol attı.