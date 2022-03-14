Çizgici Ahmetcan!

Edgar ve Hugo'nun sakatlıkları sonrası oynamaya başlayan Ahmetcan Kaplan, mest ediyor. Bu sezon 5 kez ilk 11'de forma giyen 19 yaşındaki stoper, son iki maçta çizgiden çıkardığı toplarla hafızalara kazındı. F.Bahçe derbisinin ilk yarısında Serdar Dursun'un şutunu kaleye giderken çizgiden alan Ahmetcan, Göztepe karşısında da Obinna'nın kafa vuruşunu çizgide durdurdu.
Edgar ve Hugo'nun sakatlıkları sonrası oynamaya başlayan Ahmetcan Kaplan, mest ediyor. Bu sezon 5 kez ilk 11'de forma giyen 19 yaşındaki stoper, son iki maçta çizgiden çıkardığı toplarla hafızalara kazındı. F.Bahçe derbisinin ilk yarısında Serdar Dursun'un şutunu kaleye giderken çizgiden alan Ahmetcan, Göztepe karşısında da Obinna'nın kafa vuruşunu çizgide durdurdu.