Akyazı kalesi

Lıgde şampiyonluğa koşan Trabzon, geçtiğimiz sezonun 29'uncu haftasında oynadığı Alanya karşılaşmasından bu yana evinde maç kaybetmedi. Sahasındaki yenilmezlik serisini 21 maça çıkaran Fırtına, 375 gündür mağlubiyet yüzü görmedi. 15 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.
Lıgde şampiyonluğa koşan Trabzon, geçtiğimiz sezonun 29'uncu haftasında oynadığı Alanya karşılaşmasından bu yana evinde maç kaybetmedi. Sahasındaki yenilmezlik serisini 21 maça çıkaran Fırtına, 375 gündür mağlubiyet yüzü görmedi. 15 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.