Haberler Trabzonspor Akyazı kalesi

Akyazı kalesi

Lıgde şampiyonluğa koşan Trabzon, geçtiğimiz sezonun 29'uncu haftasında oynadığı Alanya karşılaşmasından bu yana evinde maç kaybetmedi. Sahasındaki yenilmezlik serisini 21 maça çıkaran Fırtına, 375 gündür mağlubiyet yüzü görmedi. 15 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2022 Pazartesi 06:50
Akyazı kalesi
Lıgde şampiyonluğa koşan Trabzon, geçtiğimiz sezonun 29'uncu haftasında oynadığı Alanya karşılaşmasından bu yana evinde maç kaybetmedi. Sahasındaki yenilmezlik serisini 21 maça çıkaran Fırtına, 375 gündür mağlubiyet yüzü görmedi. 15 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.
DİĞER
Pınar Deniz'in ablası 'Huri' çıktı! Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in ablası Huri Deniz güzelliğiyle büyüledi!
Bade İşçil'den oğlu Azur'a sansür! Babası Malkoç Sualp ile ilgili sırları söylerken ağzını kapatıp susturdu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor