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TRABZONSPOR HABERLERİ - Ahmetcan Kaplan altyapıdaki gençlere seslendi!

Son dakika Trabzonspor haberleri... Süper Lig'de lider Trabzonspor'un sahasında Göztepe'yi 4-2 yendiği maçta yaptığı başarılı müdahalelerle dikkat çeken Ahmetcan Kaplan, maçın ardından kendisi gibi altyapıda mücadele eden genç isimlere seslendi. (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2022 Pazar 11:52
TRABZONSPOR HABERLERİ - Ahmetcan Kaplan altyapıdaki gençlere seslendi!

Trabzonspor'un altyapıdan çıkardığı isimlerden olan Ahmetcan Kaplan, son haftalarda forma şansı bulduğu maçlarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Genç futbolcu, Göztepe maçı sonrası altyapıdaki oyunculara seslendi.

Ahmetcan Kaplan şunları dile getirdi:

Gerçekten çok mutluyuz. Altypıdan çıkmış futbolcular olarak forma şansı bulmak çok büyük şans. Altyapıdaki arkadaşlarımıza da örnek oluoyurz. Biz oynadıkça onlar da gururlanıyor. Biz oynuyoruz sonra onlar gelecek biz gururlanacağız. Orada çok yetenekli arkadaşlarımız var. Çok çalışmaya devam etsinler onlara da şans gelecek. Çizgiden top çıkardığımda falan çok duygulanıyorlarmış onlarla sürekli görüşüyorum. Çok teşekkür ediyorum onlara.

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