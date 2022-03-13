Haberler Trabzonspor Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında shasında Göztepe'yi mağlup eden Trabzonspor, ligin 30. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer zorlu Rizespor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2022 Pazar 15:24
Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'de dün sahasında Göztepe'yi 4-2 yenen Trabzonspor, 18 Mart Cuma günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, iki grup halinde çalıştı.

Birinci grupta yer alan futbolcuların yenileme çalışması yaptığı antrenmanda, diğer oyuncular ise dinamik ısınma ve koordinasyonun ardından pas çalışması gerçekleştirdi.

İdman, dayanıklılık çalışmasının ardından çift kale maç ile son buldu.

Yarını izinli geçirecek bordo-mavili takım, salı günü yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

DİĞER
Kim der ki 77 yaşında! Nebahat Çehre kar pozu ile "Bu ne güzellik" dedirtti!
Bücür Cadı'nın Zeliş'i eşini etiketledi ultrason görüntüsünü paylaştı! 9 yaşındaki haliyle hafızalara kazınan Merve Erdoğan anne oluyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor