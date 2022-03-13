Trabzonspor asla pes etmiyor! Bu sezon 10 maçta...

Fırtına şampiyonluğa inanmış... Bordo-mavili takım bu sezon 10 maçta geriye düşmesine rağmen puan çıkartmayı başararak bu alanda da ligin zirvesinde yer aldı. Dün Göztepe karşısında da yenik duruma düşen Karadeniz devi, ardından sazı eline aldı ve rakibini İzmir'e eli boş gönderdi.



Böylece bu sezon 10. karşılaşmayı da çevirmiş oldu. Söz konusu maçların 7'si içerde, 3'ü deplasmanda oynandı. Sahasında geriye düştüğü maçlarda Galatasaray ile 2-2, Alanya ve Giresun ile 1-1 kalan Fırtına, Fenerbahçe'yi 3-1, Rizespor'u 2-1, Kayserispor'u 3-2 ve Göztepe'yi 4-2 yendi.