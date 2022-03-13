Tarihe geçeceğiz

Fırtına'nın teknik direktörü Abdullah Avcı, keyifli bir akşam geçirdiklerini söyledi. Başarılı hoca, "Ne zaman şampiyon olacağımızı bilmiyoruz ama bütün kupalara talibiz. Hepsini almam istiyoruz. Her maçımızı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Türk futbol tarihinin en erken şampiyonu olmak istiyoruz 910 dakikamız vardı, 810'a düştü. Özel bir sene. Hocasıyla, taraftarıyla, başkanı ve yönetimiyle harika bir sezon geçiriyoruz" dedi. Taraftara da teşekkür eden Avcı, "Bizi yine yalnız bırakmadılar. Onların desteğini arkamızda hissetmek harika. Şarkıları da çok güzel. Umarım her şey böyle güzel bir şekilde devam eder" diye konuştu.



BİR TANESİ MECBURİ 2 DEĞİŞİKLİK

Abdullah Avcı, F.Bahçe derbisinin ilk 11'inden iki farklı ismi sahaya sürdü. Cezalı Puchacz'ın yerine Trondsen oynadı. Bakasetas'ı yedeğe çeken Avcı, yerine Berat'a görev verdi. Trondsen 9 lig maçının ardından ilk 11'de görev aldı.