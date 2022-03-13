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Rekortmen sihirbaz!

Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'yi ilk golünü atan 32 yaşındaki Nijeryalı süper yıldız dün de Göztepe filelerini sarstı. Karadeniz devi, 'Bay Beyin'in gol attığı 10 maçta 8 galibiyet aldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2022 Pazar 06:50
Rekortmen sihirbaz!
Trabzonspor şampiyonluğa koşarken, Anthony Nwakaeme de sezona damgasını vurmaya devam ediyor. 32 yaşındaki sol kanat şimdiden 'efsaneler' arasına adını yazdırdı. İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımından 2018 yazında 1.1 milyon euro'ya transfer edilen Nijeryalı oyuncu, bordo-mavili forma ile 4 sezonda 136 resmi maçta 44 gol atıp, 38 asist gerçekleştirdi. Taraftarın 'Bay Beyin' dediği tecrübeli futbolcu, özellikle bu sezon inanılmaz işlere imza atarak gözlerimizin pasını silmeyi sürdürüyor.

2 GOL DAHA ATARSA

Sihirbaz, 2018-19 sezonunda toplam 11 gol (11 asist), 2019-20'de 14 gol (11 asist), geçen sezon 7 gol (7 asist), bu sezon da 12 gol (9 asist) kaydetti. Karadeniz devi, Nwakaeme'nin ligde gol attığı 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik alarak 26 puan topladı. Geçtiğimiz hafta F.Bahçe'ye de ilk golünü atan ve takımının 100'üncü golü olması nedeniyle tarihe geçen Nijeryalı süper yıldız, dün file- leri sarsarak ligdeki en skorer dönemi ulaştı. Nwakaeme 2 gol daha atarsa Fırtına'daki en golcü dönemine ulaşacak.
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