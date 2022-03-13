Rekortmen sihirbaz!

2 GOL DAHA ATARSA
Sihirbaz, 2018-19 sezonunda toplam 11 gol (11 asist), 2019-20'de 14 gol (11 asist), geçen sezon 7 gol (7 asist), bu sezon da 12 gol (9 asist) kaydetti. Karadeniz devi, Nwakaeme'nin ligde gol attığı 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik alarak 26 puan topladı. Geçtiğimiz hafta F.Bahçe'ye de ilk golünü atan ve takımının 100'üncü golü olması nedeniyle tarihe geçen Nijeryalı süper yıldız, dün file- leri sarsarak ligdeki en skorer dönemi ulaştı. Nwakaeme 2 gol daha atarsa Fırtına'daki en golcü dönemine ulaşacak.