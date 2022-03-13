Ömür'lük Fırtına

Trabzonspor koşar değil, uçar adım şampiyonluğa koşuyor... Dün Göztepe karşısında geriye düşmesine rağmen Nwakaeme, Djaniny ve Abdülkadir Ömür'ün golleri ile kazanan Karadeniz devi, kalan 9 haftada 4 galibiyet daha alırsa mutlu sona ulaşacak. Fırtına en yakın takipçisi Konyaspor ile puan farkını maç fazlasıyla 18'e yükseltti. İkili averajda da rakibinden üstün olan bordo-mavililer, 4 maçı kazanırsa başka hiçbir hesaba bakmadan tarihi bir başarıya imza atacak.



ABDÜLKADİR MUHTEŞEM OYNADI

Dün geriye düşmesine rağmen pes etmeyen Karadeniz devinde hemen her futbolcu muhteşem bir performans sergiledi. Özellikle Abdülkadir Ömür'ün hırsı görülmeye değerdi. Önce takımını öne geçiren 22 yaşındaki yıldız, ardından da 4. golü atarak galibiyetin baş kahramanı olmayı başardı. Abdülkadir Ömür, 23 Aralık 2018'deki Çaykur Rizespor maçının ardından Süper Lig kariyerinde ikinci kez bir karşılaşmada iki gol atmış oldu. Ömür maç sonrası, "Şampiyon olacağız" dedi.



AKYAZI KALESİ DÜŞMÜYOR

Süper Lig'de rekorlar kırarak şampiyonluğa ilerleyen Trabzon, geçtiğimiz sezonun 29'uncu haftasında oynadığı Alanyaspor karşılaşmasından bu yana evinde maç kaybetmedi. Sahasındaki yenilmezlik serisini 21 maça çıkaran Fırtına, 374 gündür evinde mağlubiyet yüzü görmedi. Bu periyotta 15 galibiyet ve 6 beraberlik aldı ve Akyazı'da kaybetmedi.



POZİSYONU ÇEKEMEDİ!

Trabzonspor-Göztepe maçında ilginç bir an yaşandı. Mücadelenin 31. dakikasında Halil Akbunar'ın attığı golle Göztepe 1-0 öne geçti. Golden sonra Trabzonsporlu oyuncular, Halil Akbunar'ın Denswil'e faul yaptığı gerekçesiyle hakem Ali Şansalan'a uzun süre itiraz etti. Fakat bu faul pozisyonu doğru açıdan çekilemediği için ekranlara getirilemedi.