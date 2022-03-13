Hamsik müjdesi

Bordo mavili takımın Slovak yıldızı Marek Hamsik, sakatlık sürecinde kendi doktoruna ve milli takım doktoruna gözükmek için ülkesine gitmişti. 34 yaşındaki tecrübeli oyuncunun burada MR’ı çekil di ve MR sonucu buradaki sağlık ekibiyle paylaşıldı. Gelen haberler de sevindirici çıktı. Marek Hamsik’in sakatlığının iyileşme sürecinde olduğu belirtildi. Hamsik’in yakında Trabzon’a dönmesi bekleniyor. Trabzonspor Teknik Direk törü Abdullah Avcı da usta krampon ile ilgili güzel bilgiler vererek, “Marek de az kaldı. Sağlık durumuyla ilgili güzel bilgiler geldi bize. Çok da iyi bilgiler geldi. Milli takım arasında dönmesini bekliyo- ruz” ifadelerini kullandı.
Bordo mavili takımın Slovak yıldızı Marek Hamsik, sakatlık sürecinde kendi doktoruna ve milli takım doktoruna gözükmek için ülkesine gitmişti. 34 yaşındaki tecrübeli oyuncunun burada MR'ı çekil di ve MR sonucu buradaki sağlık ekibiyle paylaşıldı. Gelen haberler de sevindirici çıktı. Marek Hamsik'in sakatlığının iyileşme sürecinde olduğu belirtildi. Hamsik'in yakında Trabzon'a dönmesi bekleniyor. Trabzonspor Teknik Direk törü Abdullah Avcı da usta krampon ile ilgili güzel bilgiler vererek, "Marek de az kaldı. Sağlık durumuyla ilgili güzel bilgiler geldi bize. Çok da iyi bilgiler geldi. Milli takım arasında dönmesini bekliyo- ruz" ifadelerini kullandı.