Bordo mavi karnaval

Karşılaşmada hava muhalefeti nedeniyle şehre gelemeyen ve uzak mahallerden kar yağışı nedeniyle stadyuma ulaşamayan taraftarların yokluğunda tribün tamamen dolmadı. Fırtına'nın daha önceki maçlarına oranla tribünlerde boşluklar göze çarptı. Buna rağmen maça gelen bordo mavilililer, takımlarını müthiş destekleyip ateşlediler. Öte yandan statlarda çocuk- ları da kapsayan Covid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasıyla maçlardan yaklaşık 2 yıldır uzak kalan çocuklar, aileleriyle birlikte tri- bünlerdeki yerlerini aldı. Trabzon Büyük- şehir Belediyesi'nin organizasyonuyla yetiştirme yurdunda kalan ve kırsalda yaşayan çocuklar ilk kez stadyumda Trabzonspor'un maçını izledi. 'Yavru Fırtına' tribününde misafir edilen miniklerin sevinci yürekleri ısıttı.