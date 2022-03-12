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TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'dan oyuncularına uyarı!

Trabzonspor'un hocası Abdullah Avcı'dan rehavet uyarısı. Göztepe maçı öncesi oyuncularıyla konuşan Avcı, "Rakibimiz bu maça farklı bir motivasyonla çıkacaktır. Kolay maç yok! Puan farkı önemli değil. Biz işimize bakalım" dedi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2022 Cumartesi 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'dan oyuncularına uyarı!

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Göztepe maçı öncesi oyuncularına önemli uyarılarda bulundu... Tecrübeli çalıştırıcı, "Rakibimiz bu maça çok farklı bir motivasyonla çıkacaktır. Asla kolay maç yok ve bunu sahada göstermeliyiz. Puan farkı önemli değil! Biz işimize bakalım! Taraftarlarımız bu sürede hep yanımızda oldu ve bu maçta da bizi yalnız bırakmayacak. Onlara güzel bir galibiyet armağan etmeliyiz" ifadelerini kullandı. Trabzonspor bu sezon evinde oynadığı 14 maçta 10 galibiyet 4 beraberlik alırken son üç maçını da kazandı. Karadeniz ekibi Göztepe karşısından da zaferle ayrılarak şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha aşmak istiyor.

6 GALİBİYETİ VAR

Takvim'in haberine göre Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig kariyerinde 8 kez karşılaştığı Göztepe karşısında 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Bordo-Mavililer, bu maçı da kazanırsa maç fazlasıyla takipçisiyle farkı 18'e çıkartacak.

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