Trabzonspoor Göztepe'yi ağırlıyor! İşte muhtemel 11'ler

Teknik direktör Abdullah Avcı ile rekorları parçalayarak yoluna devam eden lider Trabzonspor bugün Göztepe'yi ağırlayacak. Karadeniz devinin en büyük avantajı muhteşem hücum hattı olarak dikkat çekiyor. Cornelius 12, Nwakaeme 10, Bakasetas 8 ve Visca (sadece Trabzon'da) 5 kez fileleri sarstı. (Toplamda 9 gol ve 9 asist) Ligde birçok takımdan daha çok gol üreten bu dört 4 futbolcu, bugün de Trabzonspor'un en büyük kozu. Bordomavililerin 'imha timi' ligde geride kalan 28 haftada 39 gol + 25 asist ile toplamda 64 gole katkı yaptı.

GÖZ KAMAŞTIRIYORLAR

Hücum hattı ile göz kamaştıran Karadeniz devinde bu 4 ismin yanı sıra herkes skor üretebiliyor. Djaniny Semedo de önemli işlere imza atıyor. Yeşil Burun Adalı hücum oyuncusu 6 kez fileleri sarstı. Abdülkadir Ömür 4, Hamsik ve Gervinho 2, Dorukhan Toköz 1 gol kaydederken, 2 golü de rakip takım kendi kalesine attı. Bu sezon sadece 0-0 biten Başakşehir sınavında fileleri sarsamayan, son derece üretken bir futbol sergileyen Karadeniz devi, Süper Lig'in en skorer takımı konumunda. Hatta Avrupa'da bile adından sıkça söz ettiriyor.

İŞTE TRABZONSPOR - GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

TRABZONSPOR: UĞURCAN, PERES, DENSWIL, AHMETCAN, TRONDSEN, SIOPIS, BAKASETAS, A. ÖMÜR, VISCA, NWAKAEME, CORNELIUS

GÖZTEPE: İRFAN CAN, KERİM, ARSLANAGİC, ANGEL, BERKAN, NWOBODO, AYTAÇ, SONER, HALİL, DI SANTO, NDIAYE

PUCHACZ'IN YERİNE TRONDSEN

PFDK'nın iki maçtan men ettiği Puchacz, bugünkü Göztepe maçında yok. Teknik direktör Abdullah Avcı, Polonyalı futbolcunun yerine sol bekte Trondsen'i denedi. Uzun zamandır sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Norveçli yıldızın bugün ilk 11'de başlama ihtimali yüksek.

TRABZON 12-5 ÖNDE

Trabzonspor ile Göztepe, bugün Süper Lig'de 28. kez karşı karşıya gelecek. Bordo-mavili takım, oynanan 27 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibine 12-5 üstünük sağladı. 10 maç ise berabere bitti. Fırtına bu periyotta 38 gol attı, 20 tane de yedi.

EVİNDE DE ÇOK ÜSTÜN

Fırtına, Göztepe ile sahasında oynadığı 13 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik aldı ve 3 kez de kaybetti. İki takım arasında ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan karşılaşmayı bordo-mavili takım 1-0'lık sonuçla kazanmıştı.

AFET OLMAZSA OYNANIR

ŞenoL Güneş Stadı Direktörü Alparslan Özdemir, maça hazır olduklarını söyledi. Özdemir, "Ocak'ta Rize'de oynanan maç kar nedeniyle tatil edildiğinde, aynı gün Akyazı'da yağış olmamıştı. Dağ tarafından gelen kar stada vurmuyor. Ancak denizden gelirse durum farklı. Afet durumunda kar yağmadığı sürece sıkıntı olmayacaktır. Çizgileri zaten direkt kırmızıya boyayacağız" dedi.

AKYAZI KARA HAZIR

Bugün saat 19.00'da oynanacak Trabzonspor- Göztepe maçında sağanak kar yağışı beklenirken, Şenol Güneş Stadı'nda ciddi önlemler alındı. Zeminde sürekli güneş ışığı panelleri çalışıyor, alttan ısıtma aktif edildi.